حريق محول كهرباء بجوار مسجد في الحوامدية

فرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط الحريق، لمنع امتداد النيران إلى المجاورات، وحاصرت القوات ألسنة اللهب وتمكنت من السيطرة على الحريق دون إصابات.

التهمت النيران محول كهرباء بجوار مسجد بمركز الحوامدية، جنوب الجيزة، مساء الاثنين.

محمد يوسف

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