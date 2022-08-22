حريق محول كهرباء بجوار مسجد في الحوامدية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
التهمت النيران محول كهرباء بجوار مسجد بمركز الحوامدية، جنوب الجيزة، مساء الاثنين.
تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع لسنة اللهب بمدينة الحوامدية بجوار مسجد.
دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارات الإطفاء بقيادة نائبه تنسيقا مع مدير قطاع الجنوب.
فرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط الحريق، لمنع امتداد النيران إلى المجاورات، وحاصرت القوات ألسنة اللهب وتمكنت من السيطرة على الحريق دون إصابات.
جرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران، وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة.