نزل لاستعادة الكرة فجرفه التيار وصديقه.. كواليس غرق يمنيين في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بالجيزة برئاسة اللواء عبد العزيز سليم ملابسات غرق شابين يمنيين بنهر النيل، غرب المحافظة.

البداية تعود إلى تلقي العميد علي عبد الرحمن رئيس مباحث قطاع الغرب إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حالتي غرق بدائرة قسم الجيزة.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بفريق إنقاذ نهري بقيادة نائبه للإنقاذ النهري تنسيقا مع مأمور قسم الجيزة.

تبين بالفحص المبدئي بقيادة العقيد محمد الصغير مفتش فرقة الغرب، غرق شابين يحملان الجنسية اليمنية أعمارهما (14، 17 سنة) بنهر النيل خلف أبراج البحر الأعظم، وجاري انتشال الجثتين.

تحريات الرائد هشام فتحي رئيس مباحث الجيزة، ومعاونه الرائد أحمد الأبيض بينت أن الشابين كانا يلعبان كرة القدم بالقرب من نهر النيل، ومع سقوط الكرة بالمياه، نزل الأول لاستعادتها فاختل توازنه وسقط غريقا فحاول الثاني إنقاذه ليلحق به بعدما جرفهما التيار.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.