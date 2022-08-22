"إيه اللي بيحصل ده".. قصة الفيديو الذي تسبب في القبض على 5 بينهم ممثل وفتاة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

أثار فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي مساء أمس الأحد، حالة من الجدل، بعد تقمص ممثل وعدد من شركائه بينهم فتاة دور رجال مباحث.

أبطال الفيديو -الذين تم القبض عليهم- قاموا بمباغتة شاب وفتاة -متعاونين معهم- داخل سيارة، وبدأوا في استجوابهم عن سبب وقوفهم بالسيارة في منطقة نائية، وجلوسهم سويًا في المقاعد الخلفية.

الفتاة الممثلة ادعت في الفيديو أن الشاب خطيبها وأنهم اعتادا اللجوء إلى المنطقة والبقاء داخل السيارة، لكن متقمصي دور رجال المباحث بدأوا في استجوابهم حول رخصة السيارة والبطاقات الشخصية الخاصة بهم.

وبنهاية الفيديو قام متقمصي رجال المباحث بإلقاء القبض على الشاب والسماح للفتاة بالمغادرة من المنطقة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على أبطال "الفيديو المفبرك" الذي جرى تداوله على مواقع التواصل، ويظهر خلاله مجموعة من الأشخاص يدعون بكونهم رجال شرطة، وقيامهم باستيقاف إحدى السيارات وبداخلها أحد الأشخاص وبصحبته فتاة.

وقال بطل الفيديو، عقب القبض عليه، إنه قام بتصوير مجموعة من الفيديوهات رفقة باقي المتهمين المتواجدين معه، لتحقيق أعلى معدل مشاهدات للفيديوهات التي يقومون بتصويرها، ومن ثم زيادة الأرباح والعائد منها.

أضاف المتهم في فيديو نشر عبر الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية، أنه كان يعطي شركائه من 200 إلى 400 جنيه كعائد نظير تصوير تلك الفيديوهات، باعتبار أن الفيديو الواحد كان يحقق ربح من 100 إلى 200 دولار.

أشار إلى أنه لم يكون يتوقع أن تثير تلك الفديوهات الرأي العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولم يكن الغرض منها إثارة رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ونجحت الأجهزة الأمنية في تحديد وضبط القائمين على إعداد مقطع الفيديو 5 أشخاص وبحوزة أحدهم "طبنجة صوت، جهاز اتصال لاسلكي من المستخدم لدى الشركات الخاصة".

بمواجهتهم اعترفوا بأن مقطع الفيديو المشار إليه تم فبركته، وأنه مشهد تمثيلي تم بثه على مواقع التواصل بغرض تحقيق عائد مادي من خلال زيادة نسبة المشاهدة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.