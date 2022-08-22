بطل فيديو "كمين المباحث": كنت بدفع 400 جنيه لكل ممثل عشان أكسب 200 دولار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على أبطال "الفيديو المفبرك" الذي جرى تداوله على مواقع التواصل، ويظهر خلاله مجموعة من الأشخاص والادعاء بكونهم رجال شرطة، وقيامهم باستيقاف إحدى السيارات وبداخلها أحد الأشخاص وبصحبته فتاة.

وقال بطل الفيديو، عقب القبض عليه، إنه قام بتصوير مجموعة من الفيديوهات رفقة باقي المتهمين المتواجدين معه، لتحقيق أعلى معدل مشاهدات للفيديوهات التي يقومون بتصويرها، ومن ثم زيادة الأرباح والعائد الشخصي.

أضاف المتهم في فيديو نشر عبر الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية، أنه كان يعطي شركائه من 200 إلى 400 جنيه كعائد نظير تصوير تلك الفيديوهات، باعتبار أن الفيديو الواحد كان يحقق ربح من 100 إلى 200 دولار.

أشار إلى أنه لم يكون يتوقع أن تثير تلك الفديوهات الرأي العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولم يكن الغرض منها إثارة رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ونجحت الأجهزة الأمنية في تحديد وضبط القائمين على إعداد مقطع الفيديو 5 أشخاص وبحوزة أحدهم "طبنجة صوت، جهاز اتصال لاسلكي من المستخدم لدى الشركات الخاصة".

بمواجهتهم اعترفوا بأن مقطع الفيديو المشار إليه تم فبركته، وأنه مشهد تمثيلي تم بثه على مواقع التواصل بغرض تحقيق عائد مادي من خلال زيادة نسبة المشاهدة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.