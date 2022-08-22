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غرق شابين يمنيين في نهر النيل بالجيزة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقي شابان يمنيان مصرعهما غرقا بنهر النيل، غرب الجيزة.

تلقى العميد علي عبد الرحمن رئيس مباحث قطاع الغرب إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حالتي غرق بدائرة قسم الجيزة.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بفريق إنقاذ نهري بقيادة نائبه للإنقاذ النهري تنسيقا مع مأمور قسم الجيزة.

تبين بالفحص المبدئي غرق شابين يحملان الجنسية اليمنية أعمارهما (14، 17 سنة) بنهر النيل خلف أبراج البحر الأعظم، وجاري انتشال الجثتين.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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