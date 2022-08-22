بينهم ممثل.. الداخلية تعلن القبض على أبطال "فيديو المباحث"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

نجحت أجهزة الأمن في كشف حقيقة مقطع فيديو مفبرك تم تداوله بمواقع التواصل، يظهر خلاله مجموعة من الأشخاص والادعاء بكونهم رجال شرطة، وقيامهم باستيقاف إحدى السيارات وبداخلها أحد الأشخاص وبصحبته فتاة.

وبالفحص تبين أن مقطع الفيديو المشار إليه مفبرك، وهو عبارة عن مشهد تمثيلي تم أدائه بصورة توحي بأن الواقعة حقيقية.

وأمكن تحديد وضبط القائمين على إعداد مقطع الفيديو 5 أشخاص وبحوزة أحدهم "طبنجة صوت، جهاز اتصال لاسلكي من المستخدم لدى الشركات الخاصة".

بمواجهتهم اعترفوا بأن مقطع الفيديو المشار إليه تم فبركته، وأنه مشهد تمثيلي تم بثه على مواقع التواصل بغرض تحقيق عائد مادي من خلال زيادة نسبة المشاهدة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

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