رئيس حزب أبناء مصر: القمة الخماسية في العلمين الجديدة تؤسس لتنسيق عربي واسع

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال المهندس مدحت بركات رئيس حزب أبناء مصر؛ أن اللقاء الأخوي في مدينة العالمين الجديدة، يعبر عن الثقل العربي والإقليمي لمصر في إدارة التحديات التي تواجهها المنطقة العربية.

وأضاف في بيان للحزب؛ أنه بات من الواضح ثقة القادة العرب في حكمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقدرته على تبني القضايا العربية، وتقريب وجهات النظر بين الأشقاء دعما للعمل العربي المشترك ، فى ظل أجواء عالمية مضطربة.

وتابع بركات؛ أن اجتماع الرئيس السيسي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، والملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك الأردن، والملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، ومصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي، اليوم فى مدينة العلمين الجديدة يؤكد اتساع التحالف، الذي يؤسس لتنسيق عربي عربي للقضايا الإقليمية.