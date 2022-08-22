صافرات إنذار بمتحف الحضارة.. بيان رسمي بالتفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أكد الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، أن معامل الترميم بالمتحف آمنه تمامًا، وأن تشغيل أنظمة الإطفاء والإنذار المتطورة للمتحف جاء تلقائيًا نتيجة لتطاير الأتربة والغبار أثناء أعمال التنظيف لأحد هذه المعامل التي هي تحت التجهيز قبل تشغيلها.

وقال غنيم، في بيان، قبل قليل، إن الإدارة الهندسية والأمن الصناعي بالمتحف، أوقفا على الفور تشغيل هذه الأنظمة دون خسائر في الأرواح أو المعدات.

وبحسب البيان، فإن أنظمة السلامة والأمن بالمتحف القومي للحضارة المصرية من أحدث الأنظمة الموجودة عالميا ويتم صيانتها بشكل دوري.