وزير الأوقاف: "اللهم اشفى مرضانا ومرضى المسلمين" قول خاطئ ومحرض على التفرقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه سمع إمام أحد المساجد يقول "اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين، واللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين"، مضيفًا أن هذا القول خاطئ ويدعو إلى التفرقة وعدم التسامح.

وأضاف وزير الأوقاف خلال مؤتمر "التسامح ومواجهة العنف.. المبدأ إلى التطبيق" الذي تنظمه الهيئة الإنجيلية في العين السخنة: "وهو إمام معروف عنه بالوطنية وتكلمت معه إن كل مريض مصري يعود لنا وما المشكلة أن تدعوا للجميع وتكسب ثواب الجميع ولا يجب أن تدعوا بمثل هذه الدعوات التي تفرق ولا تجمع ويجب مراعاة معنى الجمل التي تقال والتفكير في كل كلمة تكتب أو تقال، فرجل الدين يبني ولا يهدم ويجمع ولا يفرق".

وأشار جمعة: "دعيت كل الائمة لعمل دورات توعية لتخرج الخطبة لنسيج واحد وبوعي وفهم وطني صحيح للدين ونعمل في الأقاليم هو الحس الإنساني والديني والوطني".​