مستشار برنامج المناخ العالمى يوضح سبب دعم البنك الأوروبى لمصر بمليار يورو

القاهرة - سامية سيد - قال دكتور مجدى علام مستشار برنامج المناخ العالمى وأمين اتحاد خبراء البيئة العرب، إن البنك الأوروبى لإعادة الإعمار سيدعم مصر بمبلغ قد يتجاوز مليار يورو فى ظل استضافة قمة المناخ cop27، وهى عادة نراها لأى دولة منظمة لمؤتمر المناخ لمساعدتها، على تنظيم تلك الفاعلية التى تضم 50 ألف شخص على مستوى العالم لذلك تم إعادة صياغة مدينة شرم الشيخ بالكامل، وأصبحت مدينة تفتخر بها مصر ومدينة صديقة للبيئة وتم زيادة المساحات الخضراء وتم الاستغناء عن اى مصادر للتلوث.

وأضاف مستشار برنامج المناخ العالمى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" على قناة دى ام سى، البنك الأوروبى يدعم أى دولة فيها تنمية مستدامه وتم اختيار مصر لتنفيذها 17 هدفا للتنمية المستدامة ومن ضمنهم حماية المناخ.

وتابع مستشار برنامج المناخ العالمى، البنك الأوروبى يعتزم ضخ أموال فى مصر للطاقة النظيفة وكل وسائل المواصلات ستعمل بالطاقة النظيفة وطاقة الرياح للطاقة النظيفة والمتجددة ومصر لديها قائمة من المشروعات المقترحة للطاقة النظيفة بحضور كل الوزراء المعنيين وصدرت التوصيات للمشاريع التى يمكن تحويلها للطاقة الجديدة، مثل إعادة تدوير المخلفات وعدم حرق أى مخلفات واستخدام المخلفات الزراعية كوقود حيوى ومعظم المجتمعات الجديدة ستكون طبقا للعمارة الخضراء وصديقة للبيئة.

واستكمل الاقتصاد الأخضر والطاقة الخضراء هى المستهدف الفترة القادمة على مستوى العالم، وزى ما وعد الرئيس السيسى رؤية 2035 ستكون مصر انتهت من كل شيئ يعمل بالطاقة النظيفة والمشروعات الخضراء، والكثير من المشروعات التى تعتزم مصر تنفيذها تحت مظلت الاستثمار الأخضر.