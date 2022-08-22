شكرا لقرائتكم خبر عن "التموين" تكشف تفاصيل توقيع عقود إنشاء مناطق تجارية جديدة فى 3 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال دكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، تم توقيع مشروعات وأنشطة تجارية متنوعة داخل 3 محافظات هى "الدقهلية، والسويس، وكفر الشيخ"، والتى ستوفر 15 ألف فرصة عمل باستثمارات تتخطى إلى 2 مليار، وتم دراسة تلك المناطق لتوطين الصناعة بها.

وأضاف مساعد أول وزير التموين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" على قناة دى ام سى، هذه المشروعات سيتم فيها توظيف 15 ألف عامل بشكل مباشر وغير مباشر، وما يميز التجارة أنها تحتاج إلى عماله كثيرة بمشروعات تتميز بالاستدامة.

وعن موعد الانتهاء من تلك المشاريع، أكد مساعد أول وزير التموين، كل مشروع له مدى زمنى خاص به طبقا لحجمه وحجم استثماراته، تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات فى قطاع التجارة الداخلية.

ويأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتطوير وتنمية منظومة التجارة الداخلية فى مصر والتوسع فى انشاء المناطق التجارية بالمحافظات المختلفة.