شكرا لقرائتكم خبر عن محلل عراقى: تعاون مشترك فى الكثير من المجالات بعد اللقاء الأخوى بالعلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور باسل الكاظمى المحلل السياسى العراقى، إن اليوم الأمة العربية في أعز الحاجة لهذه التجمعات، فما ما يحدث اليوم في مصر من تجمع للدول الخمسة، لديهم مسائل كثيرة يمكن ترجمتها على أرض الواقع.

وأضاف المحلل السياسى العراقى، خلال برنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة، أن مصر وقياداتها تتعامل بجدوى وإخلاص وتريد أن تقف بجانب الدول العربية .

وتابع المحلل السياسى العراقى، أنه عندما يكون الهدف واحد والخطاب واحد بين الدول الخمس يعد انطلاقة نوعية للمنطقة العربية، موضحا أن العراق في أعز الحاجة للطاقة والكثير من المجالات من مصر والكثير من الدول العربية.

ولفت المحلل السياسى العراقى، إلى أن اللقاء الأخوى سيغير من سياسات كثير من الدول وسيكون هناك تعاون مشترك في الكثير من المجالات .