شكرا لقرائتكم خبر عن ختام فعاليات تدريب أعضاء المكاتب الفنية بوزارة العدل لإدارة المشروعات الرقمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت وزارتى العدل والاتصالات وتكنولوجيات المعلومات فاعليات الدورة التدريبية لإدارة المشروعات الرقمية للقضاة أعضاء المكاتب الفنية بوزارة وزارة العدل تحت رعاية المستشار عمر مروان وزير العدل، حيث تم تكريم عدد من القضاة أعضاء المكاتب الفنية بقطاعات وزارة العدل المختلفة لحصولهم على دبلوم إدارة المشروعات الرقمية، وذلك فى إطار التعاون المثمر بين وزارتى العدل والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات وإتساقاً مع رؤية وزارة العدل فى تطبيق سياسة التحول الرقمى وبناء قدرات القضاة.

وجاء التكريم اليوم الاثنين بديوان عام وزارة العدل بعد إنجاز البرنامج التدريبى المقدم من وزارة الإتصالات، وذلك بتسليمهم شهادات إجتياز الدورة التدريبية، والتى تهدف إلى توفير الخبرة العلمية فى إدارة المشروعات بما فى ذلك تقدير التكاليف واللوجيستيات المطلوبة وإدارة الوقت بأفضل الطرق، وتعزيز مفهوم إستثمار الموارد وصولاً لأفضل إنجاز فى إدارة المشروعات.

شهد التكريم المهندسة غادة لبيب نائب وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى والمستشار طارق كامل مساعد وزير العدل لشئون التطوير التقنى ومركز المعلومات القضائي.



الدورة التدريبية