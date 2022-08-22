شكرا لقرائتكم خبر عن دورات لتدريب الأئمة على مستوى الجمهورية لتطوير خطبة الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الانجيلية صار معلما ثقافيا مميزا ومنبرا هاما للحوار في الوقت الراهن، موضحا أن النخبة المشاركة في المنتدى على درجة عالية من الوطنية وحب مصر، و يجتمعون دائماً من أجل رفع راية الوطن.

وأوضح الدكتور مختار جمعة، خلال منتدى التسامح ومواجهة العنف في الهيئة القبطية الإنجيلية أن قضية المواطنة على درجة كبيرة جداً من الأهمية، وتحتاج الي العمل على الأرض والتحرك للتطبيق على الأرض بعيداً عن الدراسة والتنظير، وهذا ما يتم خلال هذه المرحلة بدعم مختلف أجهزة الدولة.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن عبارة " اللهم احفظ مصر وسائر بلاد العالمين"، تم التأكيد على الأئمة لاستخدامها بدلا من كلمة بلاد المسلمين فقط، لما تتعارض هذه العبارة مع فكرة الإنسانية والحوار، مؤكدًا أنه سيتم عمل دورات لجميع الأئمة على مستوى الجمهورية لتطوير الخطبة، وتجاوز المقدمات القديمة المحفوظة والخواتيم المحفوظة ليتم التجديد بصورة تنعكس بشكل أفضل على المجتمع.

ويناقش المؤتمر في جلساته عددًا من القضايا الهامة حول التسامح ومواجهة العنف، وقيمة التسامح كمنهج حياتي، والجوانب الاجتماعية والثقافية للعنف، وآليات نشر ثقافة التسامح ومواجهة العنف، ودور الإعلام في تشكيل الوعي الاجتماعي، ودور الثقافة في بناء الشخصية، وأهمية الشباب وبناء الوعي.