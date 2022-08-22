وزير الطيران: استخدام أحدث التقنيات وبرامج التدريب لمواكبة التقدم السريع في الطيران

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

قال الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني، إن الوزارة حريصة على تطوير أداء العنصر البشري وتأهيله وتدريبه، مؤكدًا على أهمية استخدام أحدث التقنيات التكنولوجية وتطوير المناهج والبرامج التدريبية لمواكبة التقدم السريع في مجال النقل الجوي، والحصول على الاعتمادات الدولية لتخريج أجيال جديدة مؤهلة علميا وعمليا للعمل فى مختلف التخصصات للالتحاق بسوق العمل.

جاء ذلك خلال حضور الفريق محمد عباس، احتفالية تخريج دفعة جديدة من طلاب "البرنامج المتكامل لعلوم الطيران" بكلية المراقبة الجوية التابعة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، وذلك بقاعة المؤتمرات بوزارة الطيران المدني بحضور الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني، والطيار عزت متولي رئيس الشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، وعدد من قيادات وزارة الطيران المدني والأكاديمية المصرية.

ووجه وزير الطيران المدنى، الخريجين الجدد بضرورة مواكبة أحدث علوم الطيران، وبرامج التدريب المتطورة والاهتمام بنظم الجودة الشاملة والتفاني في العمل والانضباط في الأداء، مشيرًا إلى أن الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران تمتلك إمكانيات وقدرات علمية وتدريبية متميزة في مختلف تخصصات الطيران، حيث أصبحت مركزًا إقليميًا ودوليًا لدراسة علوم الطيران المدني لتصبح الوجهة الدراسية الأكثر إقبالًا فى المنطقة خلال المرحلة القادمة، وذلك من خلال تطوير المنظومة التعليمية والتدريبية وفقًا لأحدث المعايير العالمية في منظومة الطيران المدني.

وقدم الفريق محمد عباس حلمي، الشكر للطيار محمد منار وزير الطيران السابق، وذلك على الجهد الكبير الذي بذله خلال الفترة السابقة، والذي انعكس على قطاع الطيران المدني كما قدم التهنئة للخريجين وأسرة الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران وأعضاء هيئة التدريس، وقام بتسليم شهادات التخرج لطلبة البرنامج المتكامل لمعلومات الطيران وعددهم ٢٥ طالبًا وطالبة، وقدم الطيار عزت متولي درع الأكاديمية للفريق محمد عباس حلمي.

من جانبه أكد الطيار عزت متولي رئيس الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، خلال حفل تخريج الدفعة الجديدة للطلاب أن الأكاديمية بجميع تخصصاتها تحرص على مواكبة مسيرة التنمية والتطوير التي تنتهجها وزارة الطيران المدني، وذلك من خلال الوصول بخريجيها إلى أرقى المراتب المهنية والمثالية فى الأداء، موضحًا أن أساس العمل في مجال الطيران اليقظة والالتزام بالمعايير والنظم الدولية، كما أشار إلى الدور الفعال الذي يقوم به ضباط معلومات الطيران العاملين بالشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية في الحفاظ على سلامة وتأمين المجال الجوي المصري.

وقال الملاح مدحت عبدالله عميد كلية المراقبة الجوية، إن الكلية تعد رائدة في مجال الطيران المدني على مستوى الشرق الأوسط ودول أفريقيا منذ نشأتها حيث كانت معهدا للمراقبة الجوية عام 1989 إلى أن أصبحت صرحا تعليميا متميزا بما تقدمه من دورات تدريبية مهنية وتخصصية في مجالات المراقبة الجوية ومعلومات الطيران والنقل الجوي وعمليات الإتصالات ، وفقاً لتوصيات المنظمة الدولية للطيران المدني.