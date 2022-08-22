"نظافة القاهرة": تدشين مبادرة حلوان باللون الأخضر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

عقد اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، اجتماعا مع النائب محمود بكري، وعدد من ممثلي المجتمع المدني بحلوان، من أجل تدشين مبادرة: حلوان باللون الأخضر.

وخلال الاجتماع، تم استعراض جميع المحاور الرئيسية بالنسبة للمبادرة والمنوط بالهيئة القيام به من أعمال رفع كفاءة النظافة والتجميل والإنارة بكامل تجهيزاتها بكافة أرجاء حلوان وتسليمها للمجتمع المدني بحلوان المحافظة على تلك المكتسبات.

وأشار رئيس مجلس إدارة هيئة نظافة القاهرة إلى أنه سيتم رفع جميع التراكمات الموجودة بمناطق حلوان بالتعاون والتنسيق مع الإنقاذ المركزي بمعدات وسيارات الهيئة بالسيدة نفيسة وحلوان مع البدء فورا في إحداث نقلة نوعية في زراعة الجزر والمحاور والميادين وفق خطط الهيئة والمركزية للتجميل لخلق متنفسات جديدة للمواطنين مع رفع كفاءة كافة الحدائق والمربعات الخضراء بحلوان وتحسين المظهر العام بجميع مناطق حلوان.

وقد وجه الشرشابي بسرعة إصلاح كافة أعطال الأعمدة وتركيب كشافات جديدة بحلوان وخاصة المناطق الأكثر احتياجا للإضاءة وأعمدة الإنارة، إلى جانب تكليف الورش الإنتاجية بالهيئة باستغلال مهارات أقسام الحدادة واللحام والتصميمات والنقاشة والفنون لإضافة رسومات تجميلية على الأسوار والكباري بكافة مناطق حلوان.

وأشاد محمود بكري، مؤسس المبادرة، بسرعة استجابة الهيئة واللواء إيهاب الشرشابي في تنفيذ مطالب سكان حلوان وضواحيها وزياراته الميدانية المتكررة والمستمرة للاطلاع على أعمال الهيئة من نظافة وتجميل وإنارة في حلوان وباقي مناطق القاهرة.

وفي نهاية تدشين المبادرة تم الاتفاق على النقاط التي يتم البناء عليها في تنفيذ أهداف المبادرة وإنجاحها وتنفيذها في مناطق مختلفة بالقاهرة.