"حماية المستهلك" يكشف موعد إلزام شركات السجائر بطباعة الباركود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

كشف مصدر مسئول بجهاز حماية المستهلك أنه تم تحديد مطلع سبتمبر المقبل كموعد إلزامى لكل شركات السجائر لتطبيق منظومة الباركود.

وقال المصدر في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن الجهاز قرر إلزام الشركات بطباعة الباركود الخاص بالسعر الموحد على علب السجائر التى سيتم تسليمها للوكلاء والموزعين والتجار.

وأضاف المصدر، أن الجهاز سيشن حملات مستمرة فى جميع محافظات مصر، وتتضمن استخدام أشخاص لشراء السجائر ومتابعة مدى التزام الشركات بطباعة الباركود على العلب الموردة للسوق المحلية.

وأكد المصدر أنه فى حالة مخالفة ذلك النظام سيتم تحرير محاضر للمخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة بتهمة السلوك الخادع، ولن يتم التصالح فى تلك القضايا إلا بعد الرجوع للجهاز.

جدير بالذكر أن تطبيق الباركود سيكون متاحا على جميع الهواتف بكل أنظمتها، ليتمكن أى هاتف من فتح الكود من خلاله والاطلاع على السعر الرسمى للمنتج.​