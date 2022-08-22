الجلاد عن أزمة الصحافة: "معلمين وأسطوات المهنة" غائبين عن صالات التحرير (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

علق الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مجموعة "أونا" للخدمات الإعلامية المالكة لمواقع (الخليج 365، ويلا كورة، والكونسلتو، وشيفت)‏، على أزمة مهنة الصحافة.

وقال في لقاءه مع الإعلاميين نشأت الديهي، وعمرو عبدالحميد، في برنامج المشهد، عبر قناة "تن": "أين المشكلة في المهنة؟.. المشكلة الأساسية أن المعنيين والمعلمين وأسطوات المهنة غائبين عن صالات التحرير".

وأضاف: "أنا بنتقد نفسي، تعليم الصحافة والتليفزيون وإنتاج المحتوى أصبح فيه أزمة كبيرة، لأن اختيار القيادات والمشرفين في غرف التحرير في عدد كبير من المؤسسات، أصبح لا يعتمد في الأساس على معيار الأداء والكفاءة، بل على معيار الولاء".