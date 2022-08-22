مجدي الجلاد يكشف سبب اتجاه الدولة لتملك وسائل إعلامية جديدة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

وجّه الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مجموعة "أونا" للإعلام، المالكة لمواقع (الخليج 365، ويلا كورة، والكونسلتو، وشيفت)‏، سؤالا بشأن سبب ملكية الدولة لوسائل إعلامية، خلال لقائه مع الإعلاميين نشأت الديهي وعمرو عبدالحميد، مقدمي برنامج "المشهد" عبر فضائية "تن".

وقال الجلاد: "ما الذي دعا الدولة في وقت من الأوقات إلى تملك وسائل إعلام جديدة؟ غير أن الوسائل القديمة أو ما تسمى بالعريقة عجزت عن القيام بدورها وأصبحت عبئا على الدولة".

وأوضح الجلاد، أنه لم يكن أمام الدولة في وقت الحرب الشرسة ضد الإرهاب، إلا تملك وسائل إعلامية جديدة، مشيرًا إلى أن صناع المحتوى أنفسهم عندما "تكلسوا"، تكلست الصناعة والمهنة.

وتابع: "المشكلة الأساسية ليست في تعليم الإعلام في مصر، وإنما في ممارسة الإعلام في مصر، لأن خريج الكلية بيطلع منها خامة سهلة التشكيل لأن علوم الإعلام التي يتم تدريسها في الكليات، أساسيات ونظريات ومناهج أكاديمية، لكن غرفة الأخبار في أي وسيلة إعلامية هي التي تعلم الصحفي".

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