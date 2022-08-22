مجدي الجلاد: المؤسسات الصحفية القومية دخلت في حالة تكلس وجمود عكس "الخاصة"

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

علق الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مجموعة "أونا" للخدمات الإعلامية المالكة لمواقع (الخليج 365، الكونسلتو، يلا كورة، شيفت) على أوضاع الصحافة القومية حاليًا.

وقال الجلاد في لقائه مع الإعلاميين نشأت الديهي وعمرو عبدالحميد في برنامج المشهد: "المؤسسات القومية دخلت في حالة تكلس وجمود، الدليل على ذلك، أنه عندما تكلست هذه المؤسسات تأخرت بشكل كبير جدا عن صحافة هذا العصر، وأصبحت الناس تعتبر مواقع التواصل الاجتماعي إعلامًا، لأن تلك المواقع احتلت المساحة التي تركتها الصحافة القومية".

وأضاف الجلاد: "أنا بنزل الشارع، وبشوف الناس، وهما بيسألوني أيه اللي انتو نشارينه ده، أيه اللي مكتوب ده، بسألهم هل في قناة أذاعت؟ هل في موقع نشر؟ يقولو لأ، ده واحد قاعد في بيتهم كتب المعلومات دي، ثم تضطر الدولة في تقرير أسبوعي لنفي تلك الشائعات".

وأوضح الجلاد: "إذن من يقود المشهد الإعلامي الآن؟ مش إحنا.. دعونا نسأل سؤال، أين المؤسسات العريقة العتيقة من الصحافة القائمة الحديثة؟ هي في ذيل القائمة، الصحافة الخاصة في مصر، هي من تقود، لإن هذا التكلس، منع هذه المؤسسات أن تواكب العصر".

وأضاف الجلاد: "بقت مؤسسات زي المصري اليوم، وأنا اتحدث عن المصري لإني ابن المصري زي ما أنا ابن الأهرام، بقت المصري اليوم أكثر قدرة على التطور السريع".

واختتم الجلاد: "أنا تحدثت عن مشاكل اللايفات، في مؤتمر صحافة الموبايل، وقولت إن هذا الإفراط وهذا الاستسهال، وعدم وجود الأسطى اللي يعلم في غرف الأخبار، أدى لوجود ما يسمى بصحافة المهرجانات".