أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا تستضيف الملحق العسكري الأمريكي في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

في إطار اهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بنقل وتبادل الخبرات العلمية والعملية مع مختلف الدول والثقافات الأجنبية، استضافت أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا الملحق العسكري لدى سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة في ضوء خطة الأكاديمية لصقل مهارات الدارسين العسكريين والمدنيين والوافدين من الدول الشقيقة والصديقة.

وألقى الملحق العسكري الأمريكي في القاهرة محاضرة تضمنت جهود الولايات المتحدة الأمريكية الداعمة للأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى عمق الشراكة والتعاون العسكرى مع مصر وجميع دول المنطقة والتشاور والتنسيق المستمر في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لمواجهة التحديات التى تستهدف المنطقة والتعاون للتغلب عليها.

وألقى مساعد مدير أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا كلمة أكد خلالها حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير المنظومة التعليمية بشكل متواصل لإعداد الكوادر المؤهلة وكذا توعيتهم بمختلف التحديات التى تواجه الأمن والإستقرار بمنطقة الشرق الأوسط .