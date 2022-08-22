السيسى يستقبل ملك الأردن وعاهل البحرين ورئيس وزراء العراق

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم بمطار العلمين وبحضور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الامارات، كلاً من جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك الأردن، والملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، و مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بزيارة ضيوف مصر الكرام في لقاء أخوي خاص، معرباً عن التقدير والمودة التي تكنها مصر قيادةً وشعباً للأواصر التاريخية الوثيقة التي تجمعها باشقائها من الدول العربية.

واضاف المتحدث الرسمي، أن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر بين الزعماء بشأن تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية والاستغلال الأمثل لجميع المجالات المتاحة لتعزيز التعاون بينهم.