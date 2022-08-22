"الوطنية للصحافة" تنعى الكاتب الصحفي محمد عمر

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

نعت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبدالصادق الشوربجي، وأعضاء الهيئة، الكاتب الصحفي محمد عمر مدير تحرير جريدة أخبار اليوم.

وقالت الهيئة، إن عمر كان صحفيا مميزا من أبرز صحفيي مؤسسة أخبار اليوم، وأحد ركائز الصحافة المصرية والعربية، وكان له تاريخ مهني مميز في بلاط صاحبة الجلالة، حيث ساهمت كتاباته في إثراء الصحافة المصرية.

وتتقدم الهيئة الوطنية للصحافة بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد وللأسرة الصحفية والإعلامية المصرية، داعية المولى عز وجل أن يتغمده بخالص رحمته وواسع مغفرته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.