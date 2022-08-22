ختام فاعليات الدورة التدريبية لإدارة المشروعات الرقمية للقضاة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

شهد ديوان عام وزارة العدل، اليوم الإثنين، تكريم عدد من القضاة أعضاء المكاتب الفنية بقطاعات الوزارة المختلفة، لحصولهم على دبلوم إدارة المشروعات الرقمية، بعد إنجاز البرنامج التدريبي المقدم من وزارة الاتصالات.

يأتي ذلك تحت رعاية المستشار عمر مروان وزير العدل، وفي إطار التعاون المثمر بين وزارتي العدل والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واتساقاً مع رؤية وزارة العدل في تطبيق سياسة التحول الرقمي وبناء قدرات القضاة.

وتسلم القضاة شهادات اجتياز الدورة التدريبية، والتي تهدف إلى توفير الخبرة العلمية في إدارة المشروعات بما في ذلك تقدير التكاليف واللوجيستيات المطلوبة، وإدارة الوقت بأفضل الطرق، وتعزيز مفهوم إستثمار الموارد وصولاً لأفضل إنجاز في إدارة المشروعات.

شهد التكريم المهندسة غادة لبيب نائب وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، والمستشار طارق كامل مساعد وزير العدل لشئون التطوير التقني ومركز المعلومات القضائي.