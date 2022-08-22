"سقط في 5 مواد".. كواليس تخلص طالب ثانوي أزهري من حياته بالعياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشف تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء عبد العزيز سليم عن سبب تخلص طالب من حياته شنقا بمركز العياط، جنوب المحافظة.

جهود البحث والتحري التي أشرف عليها اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث، بينت أن المتوفى طالبا بالمرحلة الثانوية الأزهرية، رسب في 5 مواد ما أصابه بحالة نفسية سيئة فأقدم على الانتحار.

البداية تعود إلى تلقي اللواء عبد الرحمن سكر مدير قطاع الجنوب إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة طالب مشنوقًا بدائرة مركز العياط.

وجه العميد محمد مختار رئيس مباحث قطاع الجنوب، بسرعة انتقال رجال البحث الجنائي إلى محل الحادث؛ للوقوف على ملابساته كاملة.

معاينة العقيد محمد علي مفتش مباحث فرقة العياط والبدرشين، بينت أن الجثة لطالب يدعى مؤمن محمد على إمام ١٨ سنة، قرية بمها، يرتدي ملابسه كاملة ويتدلى من حبل، وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى العياط المركزي.

واستمع الرائد أحمد الملطاوي رئيس مباحث العياط ومعاونه النقيب باسم هنداوي لأقوال أسرة الطالب المتوفى؛ الذين أرجعوا السبب لرسوب الطالب في 5 مواد دراسية دون الاشتباه في وفاته جنائيًا.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتصريح بالدفن.

بدورها، تعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.