رفضت الزواج منه.. إحالة سائق قتل فتاة في المطرية للجنايات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

أحالت النيابة العامة، اليوم الإثنين، سائق للمحاكمة أمام الجنايات؛ لاتهامه بقتل فتاة رفضت الزواج منه بمنطقة المطرية .

حملت القضية رقم 12538 /279 لعام 2022 جنايات المطرية والمقيدة برقم 1985 لعام 2022 كلي شرق القاهرة.

وجاء في نص قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة الي محكمة الجنايات، أنه بعـد مطالعة الأوراق ومـا تـم فيها مـن تحقيقـات النيابة العامة تتهم "س. م" ـ 22 عاماـ سائق "محبوس" لأنه في يوم 19 أبريل 2022 بدائرة قسم شرطة المطرية محافظة القاهرة، قتل المجني عليها "ه. س"، عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك، إثر رفضها الزواج منه أعد لذلك الغرض سلاح أبيض "سكين".

وتوجه للمكان الذي أيقن سلفاً تواجدها به، وما أن ظفر بها كال إليها عدة طعنات بالبطن والصدر قاصدًا إزهاق روحها فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية.

وأضاف قرار الإحالة أن المتهم أحرز سلاحاً أبيض – سكين – بدون مسوغ للضرورة المهنية أو الحرفية.