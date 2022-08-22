شروع في قتل من أجل 50 جنيها.. ماذا حدث داخل صيدلية برك الخيام بكرداسة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ألقت قوات الشرطة القبض على متهم باقتحام صيدلية وشروعه في قتل صبي بكرداسة.

تلقى العميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع أكتوبر، بلاغًا من صاحب صيدلية -أرفقه بفيديو- بتعرضه لحادث سرقة بالإكراه على يد مسجل خطر.

تحريات العقيد تامر صالح مفتش فرقة شمال أكتوبر، بينت أن المشكو في حقه اقتحم الصيدلية مشهرًا سلاحا أبيض "سكين" مهددًا صبي في العقد الثاني من العمر بالقتل، واستيلاءه على مبلغ 50 جنيهًا، ولاذ بالهرب.

تتبع رجال المباحث خط سير هروب الجاني، وتمكن الرائد هاني عماد رئيس مباحث كرداسة، ومعاونه النقيب مصطغى حجران من ضبط المتهم والسكين.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء عبد العزيز سليم مدير مباحث الجيزة، إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.