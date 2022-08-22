المعمل الجنائي يفحص خسائر حريق مخزن بحلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الإثنين، ندب المعمل الجنائي؛ لمعاينة حريق شب في مخزن؛ لكشف أسباب الحريق، وحصر الخسائر والتلفيات.

كانت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، سيطرت على حريق في مخزن بمدينة حلوان، دون وقوع خسائر بشرية.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إشارة من شرطة النجدة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن بمدينة حلوان، وتم الدفع بسيارة إطفاء لمكان الحريق.

تم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع خطر امتداده للعقارات المجاورة وتمت السيطرة عليه وإخماده دون وقوع إصابات.