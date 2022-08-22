انتحار طالب شنقا في العياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تخلص طالب من حياته شنقا بمركز العياط جنوب الجيزة.

تلقى اللواء عبد الرحمن سكر مدير قطاع الجنوب إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة طالب مشنوقًا بدائرة مركز العياط.

وجه العميد محمد مختار رئيس مباحث قطاع الجنوب، بسرعة انتقال رجال البحث الجنائي إلى محل الحادث؛ للوقوف على ملابساته كاملة.

معاينة العقيد محمد علي مفتش مباحث فرقة العياط والبدرشين، بينت أن الجثة لطالب يرتدي ملابسه كاملة ويتدلى من حبل، وتم نقلها إلى المشرحة.

ويستمع الرائد أحمد الملطاوي رئيس مباحث العياط ومعاونه النقيب باسم هنداوي لأقوال أسرة الطالب المتوفى؛ لتحديد سبب إقدامه على الانتحار.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتصريح بالدفن.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.