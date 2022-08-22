أخبار مصر.. الرئيس السيسي يلتقى قادة الإمارات والبحرين والأردن والعراق بالعلمين

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القاهرة - سامية سيد - أهابت سفارة مصر فى كييف الاثنين، بالمواطنين المصريين المتواجدين فى أوكرانيا بضرورة توخى الحذر خلال الأسبوع الجارى من 21 إلى 28 أغسطس، واتباع تعليمات وإرشادات السلطات الأوكرانية.

القوى العاملة تعلن عن 4410 فرص عمل بأجور تصل لـ15 ألف جنيه فى 13 محافظة

تمكنت وزارة القوى العاملة من خلال نشرة التوظيف التي تصدرها نصف شهرية من توفير 4410 فرصة عمل للذكور والإناث، منها "قادرون باختلاف" في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تصل إلى 15 ألف جنيه في بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 60 شركة ومصنع قطاع خاص في 13 محافظة لشغلها خلال شهرى أغسطس وسبتمبر 2022.