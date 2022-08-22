شكرا لقرائتكم خبر عن هل تتأثر مصر بالتقلبات الجوية فى السعودية؟ مدير التنبؤات بهيئة الأرصاد يرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت المملكة العربية السعودية طقسا متقلبا حيث تأثرت بسحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

وتسائل البعض حول إمكانية أن تتأثر مصر بمثل هذه الأجواء التى شهدتها المملكة العربية السعودية، وهو ما أجاب عنه الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات والإنذار المبكر بمخاطر الطقس بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، حيث أكد أن ما تشهده المملكة مختلف تمام عن الأجواء التى تشهدها مصر .

وتابع أن مصر تتأثر بامتداد منخفض الهند ويتسبب ذلك فى ارتفاع درجات الحرارة، لافتا إلى أن العوامل المسببة لسقوط الأمطار فى السعودية غير موجودة فى مصر، مطمئنا المواطنين: "الأجواء مستقرة بشكل كبير ولا فرص لسقوط الأمطار" .

ويشهد اليوم الإثنين، ارتفاعا طفيفا بالحرارة مع استمرار ارتفاع الرطوبة النسبية على مدار اليوم يزيد من الاحساس بارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2: 4 درجات، ليكون الاحساس بالطقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على باقى الأنحاء، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم نشاط رياح أحيانا على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين : القاهرة العظمى 36 درجة والمحسوسة 39 والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 33 والمحسوسة 36 درجة والصغرى 26 درجة، ومطروح العظمى 32 درجة والمحسوسة 34 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والمحسوسة 41 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والمحسوسة 42 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والمحسوسة 43 درجة والصغرى 29 درجة.