شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع نحو 777 شخصا فى باكستان جراء الفيضانات خلال شهرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت السلطات الباكستانية، مصرع نحو 777 شخصا في باكستان جراء الفيضانات خلال شهرين، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق لقي تسعة جنود باكستانيين على الأقل مصرعهم، وأصيب أربعة آخرون إثر سقوط شاحنة عسكرية كانوا يستقلونها في وادٍ شمال باكستان .

وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني الأحد، أن الشاحنة المنكوبة كانت جزءًا من قافلة عسكرية متجهة نحو بلدة "مانغ باجري" في منطقة باغ بكشمير الباكستانية عندما وقع الحادث.

من جانبه أعرب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف عن تعازيه في ضحايا الحادث، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.