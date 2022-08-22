9 خطوات ضرورية لتجنب حرائق التكييف بسبب الماس الكهربائى (إنفوجراف)

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القاهرة - سامية سيد - يلجأ معظم المواطنين بهدف تخفيض درجات الحرارة خلال فصل الصيف وتلطيف الجو، إلى استخدام المكيفات لفترات طويلة، ما يؤدى إلى نشوب حرائق داخل المبانى بسبب التكييفات، ولتفادي هذه الحوادث، يجب اتباع التالى:



خطوات ضرورية لتجنب حرائق التكييف بسبب الماس الكهربى

- التأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية للمكيف.

- تجنب تكرار تشغيل التكييف لساعات طويلة منعا للحريق.

- يجب صيانة أجهزة التكييف قبل تشغيلها.

- يجب وضع بعض المواد التى تطهر هواء التكييف مثل الفرمنجنات.

- تنظيف التكييف بمادة البوتاسيوم والصوديوم .

- يفضل عدم خفض درجات حرارة المكيف عن 24 أو 25 درجة حتى لا يتأثر الجسم بالتغير المفاجئ فى درجات الحرارة.

- استبدال القطع التى تحتاج إلى استبدال.

- ضرورة وجود فنى مختص للقيام بعملية الصيانة اللازمة.

- عدم ترك المكيف يعمل بصفة متواصلة.