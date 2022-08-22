شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الأعلى للأزهر يناقش استعدادات العام الدراسى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المجلس الأعلى للأزهر الشريف، اليوم الإثنين، جلسته الدورية، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لمناقشة عدد من الموضوعات والوقوف على استعدادات الأزهر للعام الدراسي الجديد 2022/2023.

وقدم المجلس الأعلى للأزهر الشريف التهنئة للدكتور رضا حجازي، عضو المجلس الأعلى للأزهر، بمناسبة توليه وزارة التربية والتعليم، متمنين له السداد والتوفيق في خدمة أبناء وطننا والارتقاء بمنظومة التعليم قبل الجامعي، وتوفير البيئة المناسبة للنهوض بمستوى المعلمين، وتطوير المناهج التعليمية.