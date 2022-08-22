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محافظة القاهرة تزيل التعديات والإشغالات بشارع حسين كامل فى مصر الجديدة

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القاهرة - سامية سيد - أزالت أجهزة محافظة القاهرة، الإشغالات والتعديات بشارع حسين كامل سليم بألماظة مصر الجديدة، بالتزامن مع أعمال التوسعة الجارية للشارع ، حيث يعتبر الشارع مدخلا رئيسيا لمصر الجديدة وامتدادا لطريق السويس، وذلك بعد الانتهاء من إزالة العقارات بالصف الأول وتعويض السكان. 

 

وأشرف الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، على أعمال إزالة التعديات، مشيرا إلى أنه جارى إزالة الإشغالات والتعديات في محيط العمارات بمنطقة ألماظة وهي عبارة عن إشغالات بالمسافات الحرة وتعدي علي الحدائق. 

 

وأضاف نائب محافظ القاهرة، أنه تم إزالة ما يقرب من 25 تعدى وإشغال من إجمالي 91 إشغالا، وسيتم رفع كفاءة وتطوير للمنطقة بالكامل، وذلك في إطار توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

 

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إزالة الاشغالات

 

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جانب من إزالة الإشغالات

 

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إزالة الاشغالات بشارع حسين كامل

 

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جانب من الحملة

 

 

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