شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: توزيع تقاوى القمح على المزارعين نهاية أغسطس وبداية سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بتشديد الرقابة والحوكمة على منظومة التقاوي لضمان عدم التلاعب فيها و توزيع تقاوى القمح مبكرا على المزراعين نهاية شهر أغسطس الجاري أو بداية سبتمبر على أقصى تقدير وطبقا الخريطة الصنفية لكل محافظة.

يشار إلى أن وزير الزراعة أكد على ضرورة التوسع في الزراعة التعاقدية، لتشجيع المزارعين على توريد محاصيلهم وكذلك زيادة نسبة التغطية بالتقاوي الجيدة والمعتمدة الخاصة بالمحاصيل الاستراتيجية، بما يسهم في زيادة إنتاجية الفدان وكذلك تشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية، خاصة القمح.

يذكر أن وزارة الزراعة لأول مرة في تاريخها قامت بإنتاج 148 ألف طن من التقاوي، تغطي مساحة 2.5 مليون فدان وهناك تكليفاتبضرورة تقديم كافة أوجه الدعم للمزارعين مع التوسع في إنشاء الحقول الإرشادية حتى تكون نماذج تحتذى وتكثيف آليات الإرشادواستخدام الميكنة الحديثة في الزراعة والحصاد.