شكرا لقرائتكم خبر عن كرم جبر يحتفل بعقد قران ابنته على نائب محافظ الدقهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بعقد قران ابنته النائبة مى كرم جبر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على الدكتور هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية، وعضو مجلس أمناء التنسيقية، فى القاعة الذهبية بقصر محمد على بالمنيل.

شهد القران، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، و الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والسيد القصير وزير الزراعة، والمهندس عبد الصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، بالإضافة إلى عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين ورؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة على رأسهم الكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة وتحرير ”الخليج 365”.

كما شارك فى حفل القران، الكاتب الصحفى صالح الصالحى وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وخالد ميرى رئيس تحرير الأخبار، ومحمد شبانه عضو مجلس الشيوخ وعضو مجلس نقابة الصحفيين، وأعضاء ونواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

شغل الدكتور هيثم الشيخ من قبل منصب المتحدث الرسمي باسم تنسيقية شباب الأحزاب، وشارك في العديد من الأنشطة السياسية والمجتمعية الداعمة لتمكين الشباب ورفع وعيهم، وعلى مستوى العمل في الحقل الإعلامي، عمل الشيخ في عدد من الصحف المصرية ووكالات الأنباء الدولية، والقنوات الفضائية، وفي نوفمبر 2019 أدى اليمين القانونية نائبًا لمحافظ الدقهلية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى في إطار حركة المحافظين .

كما تعد النائبة مى كرم جبر من أكثر الشباب طموحا وعشقا للعمل الأهلى والاهتمام بقضايا المهمشين وخدمتهم من خلال عملها الصحفى الذى دفعها للدخول الى عالم السياسة، والترشح لعضوية مجلس النواب حتى حظت بثقة المصريين وفازت بعضوية المجلس ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر، كما أن لها نشاط ملموس وملحوظ تحت قبة البرلمان وحضور قوى.

ويتقدم ”الخليج 365” للدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية والنائبة مى كرم جبر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالتهنئة على عقد القران، متمنيا لهما دوام التوفيق في حياتهما.