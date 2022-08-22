شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائرى ملحمة بكل المقاييس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى المهندس كامل الوزير - وزير النقل يرافقه محافظو القاهرة اللواء خالد عبد العال والجيزة اللواء أحمد راشد والقليوبية اللواء عبد الحميد الهجان، جولة تفقدية اليوم بمشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري، حيث قاموا بتفقد الأماكن الخاصة بمواقف سيارات الميكروباص وأماكن الانتظار أسفل الطريق الدائري، والتي سيتم تنفيذها بالتنسيق بين وزارة النقل والمحافظات مع تطوير الطريق السطحي أسفل الدائري، وربطها مع محطات الأتوبيس الترددي السريع BRT الجاري إنشاؤها حاليا، وذلك للقضاء على المواقف العشوائية الواقعة على الطريق الدائري سواء على المسار أو المطالع أو المنازل الخاصة بالطريق.

وتم استعراض كافة التعارضات الخاصة بتلك المواقف والتأكيد على سرعة تنفيذ المواقف للقضاء على الوقوف العشوائي للميكروباص على الطريق الدائرى، خاصة وأن الحكومة ستوفر وسيلة نقل جماعي أخضر مستدام صديقة للبيئة وحديثة، تقدم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب، والمتمثلة في أتوبيسات BRT وحيث يأتي تنفيذ مشروع BRT على الطريق الدائري تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة التوسع في تنفيذ شبكات وسائل النقل الأخضر المستدام الصديق للبيئة، وتفقد الوزير عددا من محطات BRT والتي يبلغ عددها 47 محطة مثل محطات الزهراء والعزبة والجزائر والأوتوستراد والهضبة الوسطى وكارفور وأكاديمية الشرطة والسلام والشرقية، وكذلك عدد من المواقع المخصصة لشحن الأتوبيسات مثل: محطة الأتوبيس الترددي بمحور المشير والربط بينها وبين مونوريل العاصمة الإدارية، حيث سيصبح الطريق 6 حارات للملاكي، ثم حارة داخلية مخصصة للأتوبيسات BRT ليصبح الإجمالي 7 حارات في كل اتجاه ما عدا كوبري المنيب الذي سيكون الإجمالي 8 حارات في كل اتجاه.

وتابع وزير النقل خلال جولته أعمال تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تطوير الطريق الدائري والتي تشمل المسافة من تقاطع الدائري مع الإسكندرية الزراعي حتى تقاطع الدائري مع الإسكندرية الصحراوي، وقطاعات الإسكندرية الصحراوي /وصلة الواحات والمريوطية /المنصورية بإجمالي طول 34 كم، وكذلك متابعة أعمال تنفيذ محاور المريوطية والجزائر والمرج وإنشاء مطلع ومنزل تقاطع الدائري مع إلاسماعيلية الزراعي وكذلك متابعة التقدم في معدلات تنفيذ الطريق الخدمي “السطحي” والذي يبلغ عرضه 10 أمتار حول الطريق الدائري من الخارج والداخل.

ووجه بتنفيذ كافة الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية والالتزام بإنهاء كل قطاع في المواعيد المخططة واستمرار التنسيق مع كافة الجهات المعنية لإزالة كافة التحديات الخاصة بهذا الطريق وسرعة الانتهاء من أعمال إنارة الطريق، حيث يتم تركيب أعمدة الهاي ماست وأعمال منظومة النقل الذكى على الطرق ITS والتي تحقق أعلى معدلات الأمان والسلامة على الطريق والاهتمام باللوحات الإرشادية .

وأكد وزير النقل على هامش الجولة في تصريحات صحفية، أن مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري هو ملحمة بكل المقاييس يتم تنفيذها على مدار 24 ساعة ، مشيراً إلى أننا نسابق الزمن للانتهاء من كافة مراحل الطريق الدائري بعد الانتهاء من اعمال تطوير وتوسعة المرحلة الأولى بطول 76 كم من إجمالي 110 كم، مشيرا إلى أن أعمال التطوير والتوسعة والصيانة الشاملة التي تساهم في رفع مستوى الخدمة لمستخدمي الطريق، واستيعاب أحجام المرور الكبيرة المتدفقة عليه على مدار اليوم، بالإضافة إلى تقليل زمن الرحلة لمستخدمي الطريق، وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات، فضلًا عن الحد من الآثار البيئية السلبية، مناشدا المواطنين بعدم إلقاء المخلفات على الطريق الدائري والطرق لتجنب وقوع الحوادث مع المحافظة على المظهر الحضاري للطريق وتحقيق الاشتراطات الصحية للسكان.

جدير بالذكر، أن المرحلة الأولى من مشروع تطوير الطريق الدائري والتي تم الانتهاء من أعمال التطوير والتوسعة بها تشمل المسافة من المريوطية/المنيب/الأوتوستراد/القاهرة الجديدة /السلام /مسطرد /اسكندرية الزراعي والمسافة من تقاطع المنصورية/طريق الفيوم/تقاطع طريق الواحات بإجمالي طول 76 كم.