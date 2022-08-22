شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تكرار حوادث الماس الكهربائى.. احم منزلك واتبع هذه الخطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الأيام القليلة الماضية تكرارا لحوادث نتيجة ماس كهربائى أدى لاندلاع الحرائق، ”الخليج 365” يرصد لقرائه بعض الخطوات البسيطة لحماية منزلك بالكامل من الحرائق الناتجة عن الماس الكهربائي ، وهناك بعض الإجراءات التى يجب اتباعها لتجنب التعرض لنشوب الحرائق فى المبانى والمنازل والمنشآت التجارية.

وفيما يلى أهم الخطوات التي يجب اتباعها لتفادى حدوث ماس كهربائي وهى كالآتي:

1- احرص على غلق الأجهزة الكهربائية عند مغادرة المنزل لمدة طويلة أثناء السفر والرحلات الطويلة، وفصل التيار الكهربائي عنها.

2- لا تلمس الأجهزة الكهربائية بأيدٍ مبللة أو الوقوف على أرضٍ مبللة أثناء استعمال جهاز كهربائي أو إدخال أجسام معدنية في مخرج كهربائي.

3- عدم ترك الأطفال بمفردهم قرب جهاز كهربائي يعمل أو إدخال أسلاك مكشوفة في مخرج التيار الكهربائي.

4- يجب عدم تحميل أي مخرج كهربائي بعدد كبير من الأجهزة مما قد يؤدي إلى سخونة في المفاتيح أو التوصيلات الكهربائية وعند تلف أحد المخارج يراعي إصلاحها بواسطة المختصين في مجال الكهرباء .

5- عند ملاحظة انبعاث رائحة حريق أو تصاعد أدخنة أو صدور شرارة من الأجهزة أو الأسلاك الكهربائية فيجب فصل التيار الكهربائي فورا واللجوء إلى فني صيانة متخصص في الكهرباء لإصلاح العطل قبل إعادة توصيل التيار الكهربائي مرة أخري.

6- عند استعمال سخان المياه داخل المنزل يجب مراجعة كل من الثرموستات وجهاز المنظم وصمام الأمان ولمبة البيان وترمومتر قياس درجة الحرارة والتأكد أنها تعمل بشكل سليم لان تلف احد هذه المكونات قد يتسبب في انفجار السخان.

7- يجب التأكد من أن جميع الأجهزة المنزلية الخاصة بك تحمل ملصقا يؤكد بأنها قد مرت باختبارات السلامة الضرورية وذات مواصفات قياسية.

8- ينصح عند مد الأسلاك المستخدمة في التوصيلات الكهربائية داخل المنزل اختيار السمك الصحيح لها والملائم للتيار الكهربائي المار بها ووضعها في مواسير معزولة وإجراء الكشف والاختبار الدوري عليها، لأن عدم مراعاة ذلك قد يؤدى إلى تحميل الأسلاك فوق قدرتها المصممة لها مما قد يؤدى إلى ارتفاع حرارتها وانصهار عازلها فتصبح مصدر خطر عن طريق لمسها بطريق مباشر أو غير مباشر وقد ينتج عن ذلك نشوب حرائق.

9- احرص على عدم ثنى سلك التوصيل الكهربائي لأن ذلك قد يؤدي إلى قطع داخلي به.

10- عند سحب السلك من مخرج الكهرباء يراعى أن تكون عميلة السحب من المأخذ وليس من السلك نفسه.

11- اجعل جميع التوصيلات الكهربائية بعيدة عن أماكن السير خاصة الأماكن التي في متناول الأطفال وتجنب تمرير أسلاك الكهرباء فوق أو بالقرب من مصادر الحرارة كالدفايات أو الأفران، أو الأماكن التي توضع بها قطع الأثاث الثقيلة حتى لا يتسبب ذلك في قطع داخلي بالأسلاك.

12- يراعى دائماً استبدال الأسلاك المتآكلة بأخرى جديدة وعدم محاولة عزلها بشريط لاصق مما قد يتسبب في حدوث صعق كهربائي.