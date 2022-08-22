شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل لأعضاء قضايا الدولة الجدد: تحلوا بالجهد لتكونوا امتدادا لشيوخكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد المستشار عمر مروان وزير العدل، بحضور المستشار محمد بكر رئيس هيئة قضايا الدولة، مراسم حلف اليمين القانونية، للمندوبين المساعدين الجدد بهيئة قضايا الدولة من دفعة 2016، تمهيدا لاستلامهم مهام عملهم رسميا.

ورحب المستشار عمر مروان وزير العدل، بالمستشار محمد بكر رئيس هيئة قضايا الدولة، كما هنأ الأعضاء الجدد على صدور قرار رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، بتعيينهم في هيئة قضايا الدولة، مؤكدًا دور الهيئة العريق في الدفاع عن الدولة وحماية المال العام، وذكر: يجب على الأعضاء الجدد أن يتحلوا بالعمل والجهد، ليشكلوا امتدادًا طبيعيًا لشيوخهم الأجلاء.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية أصدر القرارين الجمهوريين رقمي 322 و323 لسنة 2022 بتعيين بعض المندوبين المساعدين بهيئة قضايا الدولة.

وشمل القرار الأول 322 لسنة 2022 تعيين 260 مندوبا مساعدا بهيئة قضايا الدولة من دفعة 2015، بينما شمل القرار رقم 223 لسنة 2022 تعيين 293 مندوبا مساعدا بهيئة قضايا الدولة من دفعة 2016.

وحددت وزارة العدل أمس الأحد موعدا لأداء المندوبين المساعدين بهيئة قضايا الدولة من دفعة 2015، بينما يؤدى اليوم الإثنين المندوبين المساعدين بهيئة قضايا الدولة من دفعة 2016 اليمين القانونية.