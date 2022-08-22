شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولى: الدولة المصرية نجحت خلال الفترة الماضية فى الاعتماد على وزراء شباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على إجراء حوار مع الشباب المشاركين في "ملتقى لوجوس الثالث للشباب 2022"، والذين التقى بهم اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، بتشريف قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ وبحضور السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وعدد من الأساقفة وقيادات الكنيسة.

بدأ الحوار بسؤال لأحد الشباب الذي يعيش في شمال ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية حول رؤية الدكتور مصطفى مدبولي للصفات التي يتسم بها القائد الناجح، وقال رئيس الوزراء ردا على هذا التساؤل: إن القائد الناجح يجب أن تكون لديه رؤية استراتيجية واضحة، يتم ترجمتها إلى خطط تنفيذية، والأهم هو اختيار فريق عمل بإمكانه تنفيذ هذه الخطط بنجاح، مؤكدا أن القائد الناجح لا يمكن أن ينجز الأعمال بمفرده.

وأضاف: بعد أن يتأكد القائد الناجح من تنفيذ هذه الخطوات السابق الإشارة إليها يجب عليه أن يتابع بصورة يومية ما تم إنجازه على الأرض، لافتا إلى أن أكبر تحد يمكن أن يواجه القائد هو اختيار الكوادر البشرية المناسبة بمن فيهم الموظفون الصغار لأن مدى كفاءة هؤلاء الموظفين يتوقف عليه أمر مهم للغاية وهو إما أن يسير العمل بنجاح أو أن يتم إعاقة هذا العمل بسبب عدم الكفاءة.

وتابع رئيس الوزراء: القيادي الناجح يُقيّم باستمرار خطط العمل وما تم إنجازه ويصوب ما قد يراه خطأ إذا اكتشف هذا الخطأ، مؤكدا أن هناك مقولة مهمة في علوم الإدارة وهي أن "المدير الجيد هو من يصنع مديرين جيدين" والمدير السييء هو من لا يفوض المهام للآخرين.

وأشار رئيس الوزراء في هذا الصدد إلى أن الدولة المصرية نجحت خلال الفترة الماضية في الاعتماد على وزراء شباب في الأربعينيات أو الخمسينيات من العمر، وهو ما لم يكن يحدث قبل 2011.