قمة العلمين.. السيسي يستقبل قادة الأردن والبحرين والعراق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم، بمطار العلمين، كلاً من الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك الأردن، والملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، ومصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي، بحضور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس رحب بزيارة ضيوف مصر الكرام في لقاء أخوي خاص، معرباً عن التقدير والمودة التي تكنها مصر قيادةً وشعباً للأواصر التاريخية الوثيقة التي تجمعها بأشقائها من الدول العربية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر بين الزعماء بشأن تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية، والاستغلال الأمثل لجميع المجالات المتاحة لتعزيز التعاون بينهم.