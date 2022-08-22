الحجز بدأ اليوم.. ننشر بيان الأكواد الخاصة بشقق وأراضي "بيت الوطن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت وزارة الإسكان أنه بداية من اليوم الإثنين سيتم البدء في تسجيل التحويلات وتخصيص الأراضي والوحدات التي تم طرحها بالمرحلة الثامنة بمشروع "بيت الوطن"، للمصريين بالخارج.

وتشمل المرحلة الثامنة بمشروع "بيت الوطن" للمصريين بالخارج، طرح 6444 قطعة أرض سكنية، و10014 قطعة أرض مقابر، و198 قطعة أرض بنشاط مختلط، و2709 وحدات سكنية فاخرة، و468 وحدة سكنية "إسكان متوسط- فوق المتوسط"، و95 وحدة تجارية وإدارية، و57 فيلا.

وينشر "الخليج 365" بيانًا بالأكواد الخاصة بشقق وأراضي بيت الوطن ومواعيد الحجز على النحو التالي:

- أعلنت الوزارة عبر الموقع الإلكتروني المخصص للحجز أنه ورد شكاوى من بعض الحاجزين؛ والتي تتضمن تضررهم من عدم وصول رسالة على البريد الخاص بهم تفيد وصول التحويل البنكي الخاص بهم مثل باقي الحاجزين.

- يرجى من الحاجزين الذين لم تصلهم رسالة تفيد وصول التحويل البنكي الخاص بهم، إرسال رسالة على البريد الخاص بالموقع ( [email protected] ) على أن تتضمن الرسالة المرسلة البيانات التالية:

- اسم الحاجز المسجل على الموقع .

- كود الحجز المسجل بالتحويل البنكي.

- اسم المحول الوارد بسويفت التحويل نصاً كما هو مذكور بالسويفت (إنجليزي).

- اسم البنك المحول منها (إرفاق صورة من التحويل "السويفت").