بأجور تصل لـ 15 ألف جنيه.. توفير 4410 فرص عمل في 13 محافظة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

قال وزير القوى العاملة حسن شحاتة، إن الوزارة تمكنت من خلال نشرة التوظيف نصف الشهرية من توفير 4410 فرص عمل للذكور والإناث منهم "قادرون باختلاف" في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة بأجور مجزية تصل إلى 15 ألف جنيه في بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 60 شركة ومصنع قطاع خاص في 13 محافظة لشغلها خلال شهرى أغسطس وسبتمبر 2022.

وقال شحاتة -في بيان اليوم الإثنين- إن هذه الفرص تأتي تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم وعمل لائق.

وأوضح أن النشرة تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة في القطاع الخاص ويتم التقديم على الموقع الإلكتروني هنا "النشرة القومية للتشغيل" تحت مسمى "برنامج طالبي العمل" وسوف تقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

وتابع أن هذه الفرص متوفرة في 13 محافظة هي (القاهرة والجيزة والشرقية والقليوبية والغربية والدقهلية والوادي الجديد وأسيوط والمنوفية والبحر الأحمر والبحيرة والمنيا والإسماعيلية).

ولفت إلى أن فرص العمل المتوفرة بالقاهرة والجيزة تتمثل في 550 سائقا ومندوب مبيعات براتب 7000 جنيه، و250 مسئول تسويق تجاري براتب 12 ألف جنيه، و150 مندوب مبيعات زيوت سيارات، و15 مشرف مبيعات براتب 15 ألف جنيه و200 عضو فريق و20 شيف شواية و10 مديرين مطعم و10 مساعدين مدير و10 مشرفين مطعم وألف فرد أمن و15 مشرف أمن و3 سكرتارية، و10 سائقين باصات و2 مشرف سكن و2 أمين مخزن.

وتابع أنه في محافظة القليوبية شملت الوظائف 253 عاملة خياطة و100 عامل مساعد و30 عامل فرشة و50 أخصائي جودة و30 سائق ومندوب مبيعات تجزئة و20 عاملة فرز و8 عاملات تعبئة و15 عاملة تشطيب و15 عامل إنتاج.

وفي المنوفية شملت الوظائف 20 مندوب مبيعات و2 خدمة عملاء، و5 منسقين ميدانيين، و3 مراقبين جودة و3 عمال قص و6 عمال حياكة، و2 مكوجي، وموظف حسابات و2 عمال غنتاج، و13 عامل أوفر، و10 سنجر، و10 عمال اورليه، و3 أمناء مخازن، و3 فنيين صيانة، و3 فنيين كهرباء، و3 مشرفين قسم كهرباء، و3 مشرفين رقابة جودة.

وفي الغربية والدقهلية شملت الوظائف 2 مهندس ميكانيكا و10 محصلين و15 سائق رخصة درجة أولى وثانية و5 عمال عاديين و5 عمال لصق كرتون و5 عمال مصنع كرتون.. أما في المنيا شملت الوظائف 30 أخصائي خدمات مالية و45 أخصائي تمويل و2 مضيف وجبات سريعة وموظف استقبال و3 مهندسين إنتاج و3 فنيين خطوط و10 مشغلين ماكينات.

وفي الشرقية شملت الوظائف 300 عامل حياكة و100 مساعدين و100 عامل تعبئة و3 مهندسين سلامة وصحة مهنية و3 مهندسين تصميم و2 مهندس صيانة و3 مهندسين إنتاج و3 مهندسين تخطيط ومتابعة و2 مهندس جودة و2 فنيين سلامة وصحة مهنية و70 عامل إنتاج و2 مراقب جودة و16 مراقب أمن و3 مديرين مكتب فني، و40 فني أجهزة قياس و20 فني كهرباء كنترول و7 فنيين شيكارات و10 سائقين كلارك و73 سائقا، و10 مندوبين مبيعات، و5 فنيين بنس cnc و5 فنيين لحام، 23 فني مكبس سبنزليك و10 أخصائيين تنمية و3 عمال خلاطة.

وفي الإسماعيلية وأسيوط شملت الوظائف 90 عامل تفصيل وحياكة و65 عامل تعبئة وتغليف، و100 مكوجي و30 خدمات معاونة، و25 عامل مخازن، و20 مسئول ائتمان، و25 أخصائي و محاسب ومدخل بيانات و3 محاميين وأمين مخازن و11 خدمات معاونة و40 عامل إنتاج.

وفي الوادي الجديد وأسيوط شملت الوظائف 2 مندوب مبيعات، و2 محاسب، و20 أخصائي قروض، و2 مسئول مبيعات، و2 أمين مخزن، و2 سائق، و2 مندوب مبيعات، وموظفة استعلامات، ومعد مشروبات، ومشرف حدائق، و5 عمال عاديين، و10 عمال تعبئة وتغليف.

أما في البحر الأحمر شملت الوظائف مشرف أدوار ومراجعًا ليليًا، ومشرف غرف وشيف سخن وشيف سلطات ورئيس قسم خباز ومساعد رئيس قسم خباز ورئيس قسم جزار ومساعد رئيس قسم جزار و2 عاملة تجهيز وتحضير.