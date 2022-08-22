أخبار مصر

شركة العاصمة الإدارية تطرح 12 مركزًا تجاريًّا وترفيهيًّا وخدمات ذكية للإيجار

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية طرح ١٢ مركزًا (تجاريًّا- ترفيهيًّا- خدمات ذكية- مؤتمرات- تدريبًا) للإيجار لمدة 10 سنوات.

وقالت الشركة، في بيان لها اليوم الإثنين، إن ذلك مخصص للشركات المتخصصة في مجال إدارة المراكز التجارية والترفيهية والمركز التجاري الواحد يتكون من (بدروم- دور أرضي) بالمرحلة الأولى بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك بنظام الأظرف المغلقة وفقًا للشروط الآتية:

1- تطلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية مبني L2-A3 بالحي الحكومي نظير سداد مبلغ ٢٠٠٠٠ جنيه شامل ضريبة القيمة المضافة بداية من تاريخ ٢١ أغسطس ٢٠٢٢ ولمدة ٢١ يوم عمل.

2- سداد تأمين ابتدائي لدخول المزاد بمبلغ ٢٠٠٠٠٠ جنيه بموجب شيك مصرفي لصالح شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية يسلم يوم الجلسة؛ سداد التأمين شرط دخول المزاد.

3- تُعقد جلسة المزاد ابتداء من الساعة العاشرة صباح يوم الإثنين ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٢ بمقر شركة العاصمة الإدارية.

4- يمكن للراغبين في دخول المزاد المعاينة على الطبيعة في مواعيد العمل الرسمية.

وخصصت شركة العاصمة الإدارية طريقة للتواصل عبر الإيميل:

[email protected]

[email protected]

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا