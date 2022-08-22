شركة العاصمة الإدارية تطرح 12 مركزًا تجاريًّا وترفيهيًّا وخدمات ذكية للإيجار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية طرح ١٢ مركزًا (تجاريًّا- ترفيهيًّا- خدمات ذكية- مؤتمرات- تدريبًا) للإيجار لمدة 10 سنوات.

وقالت الشركة، في بيان لها اليوم الإثنين، إن ذلك مخصص للشركات المتخصصة في مجال إدارة المراكز التجارية والترفيهية والمركز التجاري الواحد يتكون من (بدروم- دور أرضي) بالمرحلة الأولى بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك بنظام الأظرف المغلقة وفقًا للشروط الآتية:

1- تطلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية مبني L2-A3 بالحي الحكومي نظير سداد مبلغ ٢٠٠٠٠ جنيه شامل ضريبة القيمة المضافة بداية من تاريخ ٢١ أغسطس ٢٠٢٢ ولمدة ٢١ يوم عمل.

2- سداد تأمين ابتدائي لدخول المزاد بمبلغ ٢٠٠٠٠٠ جنيه بموجب شيك مصرفي لصالح شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية يسلم يوم الجلسة؛ سداد التأمين شرط دخول المزاد.

3- تُعقد جلسة المزاد ابتداء من الساعة العاشرة صباح يوم الإثنين ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٢ بمقر شركة العاصمة الإدارية.

4- يمكن للراغبين في دخول المزاد المعاينة على الطبيعة في مواعيد العمل الرسمية.

وخصصت شركة العاصمة الإدارية طريقة للتواصل عبر الإيميل:

[email protected]

‏[email protected]