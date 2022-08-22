بعد تعافيه إثر الحادث المروري.. وزير التنمية المحلية يستأنف عمله بمقر الوزارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد نصار:

وجه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، الشكر وعميق التقدير لرئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وقيادات القوات المسلحة والشرطة الذين كانوا على تواصل دائم معه؛ للاطمئنان على حالته الصحية بعد تعرضه إلى حادث مروري الأسبوع الماضي، وتماثله للشفاء بعد الاطمئنان التام على الحالة الصحية له وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وشكر وزير التنمية المحلية الأطقم الطبية التي تابعت حالته الصحية منذ وصوله إلى مقر مستشفى العملين النموذجي وحتى تماثله للشفاء وخروجه بعد تحسن حالته الصحية.

جاء ذلك عقب استئناف وزير التنمية المحلية، اليوم الإثنين، عمله بمقر الوزارة، حيث عقد عدة اجتماعات مع القيادات لمتابعة سير العمل في عدد من الملفات العاجلة التي تهم المواطنين بالمحافظات، وكذا تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.

ووجه آمنة قيادات الوزارة بسرعة المتابعة الدقيقة لملفات عمل الوزارة؛ خصوصًا المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والموجة الـ20 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة، وباقي المشروعات والبرامج التي تشرف عليها الوزارة بالتنسيق مع بعض الوزارات الأخرى.