ضبط 48 سلاح ناري وتنفيذ 45201 حكم قضائي متنوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 48 قطعة سلاح ناري، 254 قضية مخدرات وتنفيذ 45201 حكم قضائي متنوع.

كما تم ضبط 17 متهما هاربا، وضبط 8 متهمين في أعمال بلطجة، وضبط تشكيل عصابي ضم متهمان ارتكبوا 4 حوادث.

وضبطت أجهزة الأمن 19714 مخالفة مرورية متنوعة، وتم فحص 44 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 8 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.

يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.