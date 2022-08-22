ضبط مسئول مصنع بحوزته ملابس مُصنعة من خامات مجهولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-سامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (المسئول عن مصنع ملابس جاهزة - كائن بدائرة قسم شرطة شبرا)؛ لإدارته المصنع "بدون ترخيص" وتصنيع كميات كبيرة من الملابس الجاهزة من خامات "مجهولة المصدر" وغير مصحوبة بأية بيانات تدل على مصدرها، مستخدماً علامات تجارية لماركات عالمية بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وعُثر بداخل المصنع على (1600 قطعة ملابس جاهزة "أنواع مختلفة" معدة للبيع "جميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها").

بمواجهة المتهم اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجاري.