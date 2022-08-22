ضبط شخص استولى على أموال مواطنين بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، أحد الأشخاص؛ لاستيلائه على أموال مواطنين بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج.

تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من عدد من المواطنين بمحافظة الإسكندرية، بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم وتوفير فرص عمل لهم بالخارج "على خلاف الحقيقة".

بإجراء التحريات تبين قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة سيدي جابر بالإسكندرية) بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج، وتمكنه من خلال ذلك من الاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين من بينهم المبلغين بزعم تسفيرهم إلى إحدى الدول، وتوفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة ومرتبات مجزية "على خلاف الحقيقة" وعدم وفائه بذلك ورفضه رد المبالغ المالية المستولى عليها.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة سيدي جابر وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.