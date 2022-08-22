مأساة انتهت بـ 3 جثث.. ماذا حدث في عقار عزبة أبو حشيش؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان يونس:

تسارعت دقات قلب "أم باسم"، عندما سمعت صوت ارتطام تبعه هزة أرضية: "كنت بنوم ابني.. سمعت صوت وهزة كأنها زلازل ضرب في الشارع"، أخبرها والدها أن منزل جارهم "سيد بزوكا" أنهار تماما على قاطنيه.

العقار المنكوب، أسفر عن ثلاث جثث لأم وابنها وبنتها، فيما نجى الأب "سيد بزوكا" - قهوجي- بأعجوبة من أسفل الركام بعدما أنقذه أحد الجيران.

ثلاث ساعات احتاجتها قوات الإنقاذ البري في البحث عن جثامين الضحايا حتي نجحوا في العثور عليهم (عزة 40 عامًا، وإبراهيم 16 عامًا وأمل 13 عامًا)، :"قعدنا من قبل الفجر لحد الصبح بنطلع ف الضحايا".. تقولها ام رمضان جار الضحايا.

"كان بيشاور على عياله ومراته التلاته هي والإسعاف بتنقل على المستشفى ".. تقولها أم باسم حينما رأت جارها "سيد بزوكا" بعدما أنقذته العناية الأهلية من تحت الأنقاض.

الأم الفقيدة والأب المصاب من ذوي الهمم (خُرس)، يقطنوا رفقه 4 أسر آخرين في المنزل المنهار "البيت اللي ساكنين فيه آيل للسقوط بس مش معاهم فلوس يبنوا بيت تاني وماتوا فيه".